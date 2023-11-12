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Çin’in Kashgar Bölgesi’nde Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Açıldı

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Kasım 12, 2023 21:50
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KASHGAR, 12 Kasım (Xinhua) — Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin Kashgar kentindeki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi’nin Kashgar Bölgesi açılış töreni, 11 Kasım 2023.

Cumartesi günü açılan Çin’in Kashgar Bölgesi (Xinjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi’nde 35 işletmeden oluşan ilk grup yerini aldı. Şirketlerin, ticaret ve lojistik, elektronik ve bilişim, yeni malzemeler ve otomotiv parçası işleme gibi alanları kapsayan ve 17,6 milyar yuanın (yaklaşık 2,4 milyar ABD doları) üzerinde değere sahip sözleşmeli proje fonu bulunuyor. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
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