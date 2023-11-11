Çin’in yeni enerjili araçları Avrupa’da popülerlik kazanıyor

Hollandalı ekonomist Rico Luman, Çin’in yeni enerjili araçlarının Avrupa’da popülerliğinin artmasının sadece fiyat avantajına değil, aynı zamanda artan kaliteye bağlı olduğunu söyledi.

LAHEY, 11 Kasım (Xinhua) — Hollandalı ekonomist Rico Luman, kısa süre önce Xinhua’yla yaptığı söyleşide, Çin’in yeni enerjili araçlarının Avrupa piyasasındaki popülerliğinin artmasının sadece cazip fiyatla açıklanamayacağını, Çinli otomobil üreticilerinin kaydettiği büyük ilerlemeye bağlı kalite artışının da bunda etkili olduğunu söyledi.

ING Bank kıdemli sektör ekonomisti olan Luman, Avrupa’daki yüzde 10’luk ithalat vergisine rağmen fiyat cazibesini koruyan Çin’in elektrikli otomobillerinin, tüketiciler için ikna edici bir seçenek haline geldiğini kaydetti.

Luman, Çin’in yeni enerjili araçlarının çekiciliğinde, sadece cazip fiyatın değil aynı zamanda BYD ve MG gibi markalarda görüldüğü üzere farklı modellere sahip olmalarının etkili olduğunu vurguladı.

Çin otomobillerinin popüler olmasının sadece cazip fiyatlara sahip olmalarıyla açıklanmayacağını, “anketlerde Avrupa’daki sürücülerin bu otomobillerin kalitesi konusunda genel olarak olumlu yorumlarda bulunmasının da kayda değer” olduğunu belirten Luman, Çin’in yeni enerjili araçlarının maliyet etkinliğine sahip olduğunu vurguladı.

“Bu, kalite konusundaki endişelerin daha bariz olduğu geçmiş yıllara kıyasla farklı bir durumu gösteriyor” diyen Luman, bu durumun Çinli şirketlerin yeni enerjili araç piyasasının ilk girenler olması ve ürünlerini geliştirme konusunda büyük ilerleme kaydetmeleriyle açıklanabileceğini sözlerine ekledi.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Stellantis ile Çin’in yeni enerjili araç öncüsü Leapmotor arasında kısa süre önce işbirliği anlaşması yapıldığını hatırlatan Luman, bu anlaşmanın iki tarafa da fayda sağlayacağını söyledi. Uzman, Stellantis’in şu anda Çin’deki temsilinin düşük olduğunu, öte yandan Leapmotor’un Avrupa ve ABD’de çok az görünür olduğunu kaydetti.

Luman, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, bu anlaşma kapsamında Stellantis’in, dünyanın en büyük otomobil ve yeni enerjili araç piyasası olan ve orta sınıfın artışıyla bol miktarda büyüme potansiyeline sahip Çin’e kolaylıkla girebileceğini dile getirdi. Uzman, ortakların birbirlerinin satış ağlarından yararlanmayı da hedefleyebileceğini kaydetti.

Ekonomist, batarya tedarikinde Çin’e bağımlılığın büyük ölçüde devam etmesi yüzünden Stellantis’in Çin tedarik zincirlerine ve ekosistemine daha kolay giriş potansiyelini de değerlendirmiş olabileceğini belirtti.

Luman, 50 aktif yeni enerjili araç markasının olduğu Çin’de, piyasanın olgunlaşmasıyla bu markalarının hepsinin ayakta kalamayacağını, dolayısıyla arz tarafında bir konsolidasyonun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Uzman, Leapmotor içinse güçlü bir uluslararası ortakla bağlantılı olma avantajının söz konusu olduğunu söyledi. Luman, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grup (VW) ile Çinli elektrikli otomobil startup’ı Xpeng arasında kısa süre önce yapılan anlaşmanın da buna benzediğini savundu.

Uzman, “Çin’de halihazırda önemli bir piyasa payı olmasına karşın Volkswagen’nin, yeni enerjili araçlar konusunda mesafe katetmeye çalıştığını” ve Xpeng’inse hırslı bir üretici olduğunu kaydetti.

Volkswagen, Temmuz ayında Xpeng’in yüzde 4,99’luk hissesini satın alma ve Çin piyasasına yönelik iki yeni enerjili araç modelini birlikte geliştirmek üzere anlaşma yapmıştı.

Luman, “Elektrikli otomobillere geçiş, stratejik olarak küresel otomobil piyasasını sarsıyor. Fırsatlar yaratmakla birlikte bu tarihi dönüşüm, yerleşik şirketlerin piyasa pozisyonlarını da yeniden şekillendirecek” diye konuştu.

Uzman, “Çin, gelişim açısından Avrupa ve ABD’nin önünde olan önde gelen bir elektrikli araç piyasası. Ülkenin aynı zamanda en büyük küresel piyasa olduğunu da dikkate alan küresel üreticiler, bundan faydalanma fırsatını kaçırmayı göze alamayacaklarını biliyor” dedi.