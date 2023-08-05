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Çorum’da iş makinesi taşıyan tırda çıkan yangın maddi hasara yol açtı

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Ağustos 5, 2023 14:22
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Çorum’un Bayat ilçesinde yangın çıkan tırda maddi hasar oluştu.

Bayat- İskilip kara yolunun 18. kilometresinde iş makinesi taşıyan 06 DCM 945 plakalı tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden İskilip Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesinin büyük kısmı yandı.
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