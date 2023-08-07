Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Kocaeli’nin Derince limanı mevkisinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara Allah’tan acil şifa dileyen Erdoğan, Kocaeli halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Küresel ekonomide ve bölgede yaşanan çeşitli sıkıntılara rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru, emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Erdoğan, önlerine çıkan engellere aldırmadan, zorluklar karşısında pes etmeden ülke için eser ve hizmet üretmeyi sürdürdüklerini söyledi.

“Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım”

Erdoğan, 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı aşan siyasi hayatlarında mensubu olmaktan iftihar ettiği millete hizmetten başka hiçbir gaye gütmediklerini vurguladı.

“İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” inancıyla hep daha fazla çalıştıklarını, daha fazla koşturduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Menzile kilitlenmiş ok misali gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmadık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, zaman bizden yanadır, zaman Türkiye’den ve Türk milletinden yanadır, diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrının, dünyada ‘Türkiye Yüzyılı’ olmasının önünde hiçbir mani görmüyoruz. Hükümet olarak, bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek iradeye, vizyona, tecrübeye, hazırlığa, enerjiye sahibiz. Millet olarak, bu hayali gerçeğe dönüştürecek güce, kapasiteye, imkana, inanca da sahibiz. Devlet olarak, bu hedefi gerçekleştirecek altyapıya ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım.”

Kömür santralleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişteki tüm kayıpların gerisinde tefrika, tüm kazançların altında birlik ve beraberlik bulunduğunun bilincinde olduklarını ifade etti.

“Ülke ve millet olarak ne zaman atağa kalksak, hemen milli birliğimize, toprak bütünlüğümüze, bin yıllık kardeşliğimize kastedildiğini görüyoruz.” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son 10 yıldır, aynı oyunun, aynı kirli tuzakların sayısız örneğini hep beraber yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar nice saldırıyı akamete uğrattık. Hamdolsun milletimiz, geçmişten çıkardığı dersler sayesinde, adım adım Türkiye Yüzyılı’nın temellerini atmış, duvarlarını yükseltmiş, çatısını çatmıştır. Her ne kadar birileri aynı senaryoları farklı kılıflarla sürekli ve ısrarlı bir şekilde yeniden sahnelemeye çalışsa da artık kimse bu oyuna gelmiyor. Bunun son örneklerinden biri, ülkemizin en önemli elektrik üretim tesislerinden olan Kemerköy Termik Santrali’nin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Güney Ege’de kullanılan elektriğin neredeyse üçte ikisini üreten bu santral, ülkemiz ekonomisine yıllık 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özelleştirme sonrası verimi yüzde 50’den fazla artan termik santralin ülke için önemli bir milli değer konumunda olduğunu vurguladı.

Santralin mevcut kömür kaynağı tükenme noktasına geldiği için yeni kömür havzalarıyla üretime devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Bilindiği gibi kömür santralleri, bilhassa Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından başlayan krizle birlikte, Avrupa ülkelerinin tekrar en önemli enerji kaynağı haline geldi. Almanya ve Fransa başta olmak üzere, hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken, ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Kömür çıkartılacak alanda kesilecek ağaçların katbekat fazlası, üzeri kapatılan sahalara ve diğer alanlara dikilerek, ülkemizin orman varlığı artışına katkı sağlandığı, ilgili kurumlar tarafından defalarca açıklanmıştır.

“Milyonlar değil milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık”

“Son 21 yılda Türkiye, toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır.” diyen Erdoğan, 2023 sonu için hedeflerinin 30 milyon fidan dikmek olduğunu vurguladı.

Tek gayesinin ülkenin ve milletin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi bildiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz, çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken maşaları ve sahiplerini ise kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum, Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Onların yönetiminde Muğla Belediyesi varken buradan soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı diktiniz, zeytin fidanı diktiniz veya bunun dışında ne kadar ağaç diktiniz. Çıkın bir de bunların rakamını açıklayın. ‘Bir tane ağaç diktik’ diyemezler. Ama biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimiz günden bu yana milyonlar değil milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık. Zeytin ağaçlarının fidanlarını diktik. Yurt içindeki mankurtlar ve yurt dışındaki azılı düşmanlarımız tarafından ülkemiz aleyhinde yürütülen yalan ve iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi strateji her gün biraz daha çöküyor. Buna rağmen, aynı karanlık stratejinin tezahürü taktiklerin bitip tükenmeyeceği anlaşılıyor.

Muhalefet görünümlü operasyon aygıtlarının medyada, sosyal medyada, kendilerini rahat hissettikleri kimi kamusal alanlarda sergiledikleri provokatif söz ve davranışların çoğu bu gayeye matuftur. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler, her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.”

(Sürecek)