Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine toplantısında Türkiye’nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınması bekleniyor. Öte yandan memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detayları görüşülecek.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI
Masadaki gündem, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik kanlı saldırısı, kalıcı barış için Türkiye’nin garantörlük teklifi ve bölgedeki son gelişmeler olacak.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.
SON TOPLANTIDA EMEKLİLERE 5 BİN TL’LİK İKRAMİYE AÇIKLANMIŞTI
Son olarak 9 Ekim’de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı.
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
DÜNYA31 Ekim 2023
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