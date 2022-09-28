ÇUMRA AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINDA YENİ İSİM

Ak parti Çumra İlçe Teşkilatı’nın yeni başkanı İbrahim Onbaşı oldu.
Çumra İlçe Başkanlığına Genel Merkez Teşkilatı Başkanlığı tarafından İbrahim Onbaşı atandı.
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan yeni başkan hakkında yaptığı açıklamada:
“Yeni ilçe başkanını tebrik ediyor, görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun.” İfadesini kullandı.
A.ARAN
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