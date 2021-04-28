ÇUMRA ANADOLU LİSESİ ETWİNNİNG PROJESİ 23 NİSAN ULUSAL VE EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI

Ders dışı faaliyetlerle eğlenerek aktif öğrenme etwinning projesinin etkinliklerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı uzaktan da olsa coşku ile kutlandı. Programda konuk olan, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nedim Sarıgüzel oldu. Sarıgüzel, Atatürk’ün sözleri ile süslediği konuşmasına egemenliğin öneminden bahsederek başladı. 23 Nisan’ın anlam ve önemi üzerinde durdu. 23 Nisan’ın Atatürk tarafından çocuk bayramı olarak ilan edilmesindeki tarihi süreçten bahsetti. Atatürk tarafından Türk çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan’ın tüm dünyada kutlandığına değindi. Konuğun konuşmasının ardından projede yer alan öğrenciler web 2 araçları ile tasarladıkları çalışmalarla tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını uzaktan da olsa coşku ile kutlandı.

A.ARAN