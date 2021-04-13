ÇUMRA ANADOLU LİSESİ ‘’TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI’’ KONULU ONLİNE KONFERANS DÜZENLEDİ

Çumra Anadolu Lisesi öğretmeni Melek Tokgöz koordinatörlüğünde ‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ konulu online konferans düzenlendi. Programda konuk Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan Psikolog Gülşah Aksakallı oldu.

Gülşah Aksakallı konuşmasına teknoloji bağımlılığının ne olduğundan, belirtilerinden, sebeplerinden, kimlerin risk altında olduğundan bahsederek başladı. İnternetin yarattığı sorunlara, internetin sağlık üzerindeki etkilerine,teknoloji bağımlılıklarının çeşitlerine değindi. Psikolog Gülşah Aksakallı konuşmasında, teknoloji bağımlılığına nelerin sebep olabileceği üzerinde durdu. Problemli internet kullanımı ve sebep olduğu hastalıkları dile getirdi. Bağımlılık riskinden kurtulabilmek için neler yapılabileceğinden ve tedavi yöntemlerinin neler olduğundan bahsetti. Çeşitli videolar eşliğinde teknoloji bağımlılığına örnekler verdi.

Programla ‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ ile ilgili toplumda farkındalığın artması amaçlandı.

A.ARAN