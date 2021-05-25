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ÇUMRA ANADOLU LİSESİ‘’NİMETİN DEĞERİ’’ KONULU ONLİNE KONFERANS VERDİ

ÇUMRA ANADOLU LİSESİ‘’NİMETİN DEĞERİ’’ KONULU ONLİNE KONFERANS VERDİ

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Mayıs 25, 2021 13:48
ÇUMRA ANADOLU LİSESİ‘’NİMETİN DEĞERİ’’ KONULU ONLİNE KONFERANS VERDİ
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Çumra Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tokgöz koordinatörlüğünde online konferans verildi. Konferansta konuk, Konya Şeker’den Ziraat Mühendisi Feyzullah Öksüz oldu. Feyzullah Öksüz konuşmasında, şeker pancarı özelinde bütün nimetlerin tarladan soframıza gelinceye kadarki geçirdiği zorlu süreçten bahsederek, nimetlerin değerinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Konferansta Ziraat Mühendisi Feyzullah Öksüz şeker pancarından, çeşitlerinden, tarla seçiminin öneminden, tarla hazırlığından bahsetti. Ekim, bakım ve mücadele, seyreltme ve tekleme, gübreleme ve sulama, hasat süreçlerine değindi. Hastalık ve zararlarını açıkladı.
Programla nimetlerin değeri hakkında toplumda farkındalığın artması amaçlandı.
A.ARAN

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