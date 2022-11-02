Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan:“TÜM GÖNÜLLERE DEĞMEK İSTİYORUZ”

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ‘İstişare Buluşmaları’ kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Çumra’nın dört bir yanında yaptığı mahalle ziyaretlerinde mahalle sakinleri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Candan bu kapsamda; Avdul, Balçıkhisar, Doğanlı, Yenisu, Dineksaray, Alıssa, Apa ve Apasaraycık mahallelerini ziyaret ederek hemşehrileri ile bir araya geldi.

AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, AK Parti Çumra İlçe teşkilat yönetimi, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de eşlik ettiği programlarda Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Mahallelerde yapılan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek yapılacak olan yatırımlarında temelini mahalle halkı ile yaptığı istişareler ile oluşturdu. Mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan Candan, gelen talepleri tek tek not aldı, birim amirlerine talimatlar verdi. Mahallelere kazandırılan hizmetler için mahalle muhtarları ve mahalle halkı Çumra Belediye Başkanı Recep Candan’a teşekkürlerini iletti. ‘İstişare buluşmaları’ ile ilçenin 53 mahallesinde yapılacak olan ziyaretler çerçevesinde tüm gönüllere değmek istediklerini kaydeden Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, söz konusu programların Çumra’ya yapılacak olan hizmetler anlamında oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Her bir buluşmada mahalle sakinleri ile gönül gönüle olduklarını belirten Başkan Candan;

“Çumra’mız geniş bir coğrafyaya sahip ve 53 mahallemiz var. Fırsat buldukça hem hizmetlerimizi yerinde görmek hem de mahallelerimize kazandıracağımız yatırımların planlaması açısından mahallelerimizde istişare buluşmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz

hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aynı zamanda bu yatırım planlamalarımızı muhtarlarımızı belediyemize davet ederek te sürdüreceğiz. Tüm gayretimiz hemşehrilerimizin mutluluğu için… Bun sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden gönüllerini açan tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

F.ÖZKAN