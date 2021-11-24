ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI CANDAN ERKOYUNCU’YU ZİYARET ETTİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım, AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri, Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOBİRLİK) Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyuran Başkan Recep Candan, şunları söyledi: “AK Parti Çumra İlçe Başkanımız Osman Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Çumra İlçe Başkanımız Recep Yıldırım, AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kıymetli hemşehrimiz Ramazan Erkoyuncu’ya hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Mevla hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Nazik misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederim.” Ziyaret Candan’ın Başkan Ramazan Erkoyuncu’ya hediye takdimiyle son buldu.

A.ARAN