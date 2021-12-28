Son dakika haberleri
Anasayfa / Çumra Haber / ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI CANDAN PANKOBİRLİK BAŞKANI ERKOYUNCU’YU ZİYARET ETTİ

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI CANDAN PANKOBİRLİK BAŞKANI ERKOYUNCU’YU ZİYARET ETTİ

ABONE OL
Aralık 28, 2021 13:34
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu makamında ziyaret etti.
Candan açıklamasında “Gerek Belediye gerek Konya Şeker ve Torku ailesi olarak memleketimiz için yaptığımız ve yapacağımız ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
A.ARAN
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.