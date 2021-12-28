ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI CANDAN PANKOBİRLİK BAŞKANI ERKOYUNCU’YU ZİYARET ETTİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu makamında ziyaret etti.

Candan açıklamasında “Gerek Belediye gerek Konya Şeker ve Torku ailesi olarak memleketimiz için yaptığımız ve yapacağımız ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

A.ARAN