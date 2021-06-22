ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN ALİBEYHÜYÜĞÜ VE İÇERİÇUMRA HALKININ İSTEKLERİNİ DİNLEDİ

Candan Alibeyhüyüğü ve İçeriçumra Mahallesi meclis üyeleri ve parti yönetimi ile birlikte ziyaret ederek, mahalle halkının beklenti ve isteklerini dinledi.
Candan açıklamasında; “Gönül bağımızı Alibeyhüyüğü’lü hemşehrilerimiz ile pekiştirdik.
Organize sanayi bölgemiz ve İçeriçumra Mahallemiz ile birlikte Alibeyhüyüğü mahallemizin’de doğalgaz konforundan yararlanabilmesi için gayret gösteriyoruz.
Mahallemize kazandıracağımız yeni düğün salonu inşaatımız devam ediyor. Çalışmaları hızlandırıp bu tesisi en kısa zaman hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.
Hüyük bölgesinde yer alan ağaçların sulanması ile ilgili yaşanan sıkıntıyı KOSKİ ile birlikte çözüyoruz.
Çumra’mızın her bir mahallesinde yaşayan hemşehrilerimize olduğu gibi Alibeyhüyüğü Mahallemize de daha güzel bir gelecek hazırlamak için koşar adımlarla çalışmaya devam edeceğiz,”dedi.A.ARAN
GÜNDEM23 Haziran 2021
GÜNDEM23 Haziran 2021
GÜNDEM23 Haziran 2021
GÜNDEM23 Haziran 2021
GÜNDEM23 Haziran 2021
GÜNDEM23 Haziran 2021
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