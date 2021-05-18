ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN ÇALIŞAN EMNİYET VE SAĞLIK PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞTI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, çalışan emniyet ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ak Parti İlçe Başkanı Osman Şahin ile birlikte Çumra Devlet Hastanesi ve 112 Acilde görev yapan sağlık çalışanlarını , ardından emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlaşan Candan, “Sağlıklı günlerde idrak edeceğimiz bayramlara daha erken kavuşmamız için bayramından feragat eden, gece gündüz demeden çalışan devlet hastanemizde ve 112 Acil’de görev yapan sağlık çalışanlarımız ile 7/24 çalışan bayram mesaisindeki Kahraman emniyet mensuplarımızın ve jandarma ekiplerimizin Ramazan Bayramlarını kutladık. İlçemizin asayişini sağlayan güvenlik güçlerimize hayırlı görevler diliyorum.” Dedi. A.ARAN