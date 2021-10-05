Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “GAYRETİMİZ HEMŞEHRİLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN”

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, ‘Halk Buluşmaları’ programı kapsamında ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Başkan Yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Abditolu Mahallesi’ni ziyaret etti. Candan, bu kapsamda mahalle sakinleriyle bir araya geldiği ziyaretlerinde muhtarlar ile bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi, belediyenin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Abditolu’nda vatandaşların sorunlarını dinleyen ve öğrencilerle buluşan Candan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek söz konusu ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Candan şunları dile getirdi :

“İlçemizde 53 mahallemiz var. Fırsat buldukça köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Çumra Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar Çumra’mıza güzel hizmetler gerçekleştirildi, bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum.”

GAYRETİMİZ HEMŞEHRİLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN

Abditolu Mahallesine Çumra Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından son 1 yıl içerisinde yapılan hizmetleri sıralayan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “Abditolu Mahallemizin en önemli sorunlarından biri olan Abditolu ve Dedemoğlu arası bağlantı yolu, belediye olarak altyapı çalışmalarına verdiğimiz destek ve Konya Büyükşehir Belediyemizin asfalt çalışmaları ile konforlu hale geldi.

Mahallemizin kantar sorunu vardı. Çok şükür belediye olarak mahallemizin bu yöndeki eksikliğini gidererek kantarımızı hizmete sunacağız. Ayrıca Mahallemize geçen yıl her mahalleye bir koruluk projesi kapsamında yeşil alan kazandırdık. Bizlerin de yöre sakini vatandaşlarımızın da tüm gayreti buralardaki hemşehrilerimizin mutluluğu. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. A.ARAN