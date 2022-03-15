ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI BÜNYAMİN BOZGEYİK ZİYARET ETTİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik makamında ziyaret etti.
Recep Candan açıklamasında; “İlçemize yapılması planlanan spor yatırımları için Ankara’daydık.
İlçemize yapılacak spor yatırımlarını noktasında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Başkanımızla istişarelerde bulunduk.
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın M.Muharrem Kasapoğlu Bakanımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik Başkanımıza ilçemize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
Ayrıca bu ziyaretlerin gerçekleşmesine vesile olan Konya Milletvekilimiz Sayın Selman Özboyacı vekilimize Çumramız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. A.ARAN
GÜNDEM15 Mart 2022
GÜNDEM15 Mart 2022
GÜNDEM15 Mart 2022
SPOR15 Mart 2022
GÜNDEM15 Mart 2022
SPOR15 Mart 2022
SPOR15 Mart 2022
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