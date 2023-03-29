ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN’DAN RAMAZAN AYI MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Candan yayımladığı mesajında, “Ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı bu yıl Ramazan ayına buruk giriyoruz. Zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu günlerde Ramazan ayı, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir” ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ı Şerif’in başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Huzur ve bereketin müjdecisi Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Candan mesajına şu cümleler ile devam etti :

“Asrın felaketi olan depremlerden dolayı bu yıl Ramazan ayına burukluk içerisinde giriyoruz. Yaşadığımız deprem ve sel afetleriyle adeta mahzun olan yüreklerimiz, Ramazan ayının bereketiyle, inşallah esenliğe kavuşacak. Zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu günlerde Ramazan, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir. Büyük kayıplar yaşadığımız şu zor süreçte millet olarak gösterdiğimiz dayanışma örneğini Ramazan ayında da maddi ve manevi depremzede kardeşlerimizin yanlarında olarak sürdürmeye devam edeceğimize inanıyorum. Ramazan ayında Belediye olarak ta depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na kavuştursun” dedi. F.ÖZKAN