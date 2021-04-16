ÇUMRA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETİYOR

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra’ya daha iyi hizmet vermek adına araç filosunun envanterini geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi. Candan; “İlçemize kaliteli ve hızlı bir hizmet için bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.

Çumra Belediyesi ilçede hizmet kalitesini arttırmak için ihtiyaçlar doğrultusunda araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Belediyenin kendi imkanları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da hibe desteği ile; yol silindir aracı, yol süpürme araçları ve zabıta araçlarını bünyesine dahil ederek kentin projelerinin hızlı ve kaliteli olması adına belediye çalışmalarına güç katıldı.

“ARAÇ FİLOSUNU DAHA MODERN HALE GETİRMEK İÇİN GAYRET ETTİK”

Tüm personeli ve ekipmanları ile yaşanabilir bir Çumra hedefiyle sahada olduklarını belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Belediyemiz vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Bünyemizde yer alan araç filomuz ile durmaksızın vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çaba veriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten bu yana hizmet ağımızı daha da genişletmek ve belediyemizin araç filosunu daha modern hale getirmek için gayret ettik. Çalışmalarımız sonucunda da bir kısım araçlarımızı kendi bütçemizle satın alarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bir kısım araçlarımızı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe desteği ile araç filomuza dahil ettik. Bakanlığımız tarafından daha temiz bir Çumra için yol süpürme aracı belediyemize hibe edildi. Bu aracımızla beraber daha önce belediyemizde hizmet eden Hamarat aracımızı tamamen revize ettik. Zabıta ekiplerimizin araçlarını yeniledik. Belediye imkanlarımız ile bir adet silindir aracımızı da ilçemizin hizmetine kazandırdık. Silindir aracımız belediyemizin özellikle yol çalışmalarında büyük bir açığı kapatmış olacak. Yeni araçlarımıza ilaveten yine bakanlığımızın destekleri ile verilen çöp konteynırları ilçemize hizmet vermek üzere belediyemize teslim edildi. Hizmet ağımıza yeni araçların kazandırılmasında vermiş olduğu hibe desteğinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Yeni araç ve gereçlerimiz ile daha da güçleneceğiz ve hizmetlerimizi daha da hızlandıracağız.” dedi.