ÇUMRA BELEDİYESİ GELENEKSEL ÇATALHÖYÜK HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Kurumlar ve STK’lar arası Çumra Belediyesi Geleneksel Çatalhöyük Halı Saha Futbol Turnuvasında ilk vuruşu Başkan Candan yaptı.

Çumra Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kurumlar ve STK’lar arası futbol turnuvası başladı. Turnuvada 17 takım yer alırken, takımlar 4 grupta mücadele edecek. Turnuvanın açılışına Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’ın yanı sıra Çumra’daki birim amirleri, personeller ve ilçe halkından yoğun bir katılım sağlandı. Başlama vuruşu öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Candan, tüm takımlara başarılar diledi. Recep Candan konuşmasında, “İlçemizde görev yapan kurumlarımız ve STK’larımız arasındaki birlik ve beraberliğin artması önemli.

Yoğun çalışma ortamı içerisinde bu tür etkinliklerle çalışanlarımız stres atmış oluyor. Ben Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir belediyeyiz.” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk gününde oynanan maçlar; Emniyet ile KOSKİ, Çumra Eğitim Gücü ile Güvercinlik arasında gerçekleştirildi. Turnuvanın İlk maçında Emniyet ile KOSKİ arasında geçen müsabakada Emniyet 5-3 ‘lük skorla kazanırken, Güvercinlik ile Çumra Eğitim Gücü arasında geçen müsabakada Çumra Emniyet Gücü 4-3’lük skorla kazanmasını bildi. İki takım sporcuları da maç sonrası birbirlerini tebrik etti. D.DOĞAN