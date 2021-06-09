Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleşti.
Çumra’da devam eden imar revizyon planı çalışmaları, belediyemiz tarafından paydaş kurumlar ile birlikte gençlik meclisi oluşturulması ve meclis gündemindeki bir çok konu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
A.ARAN
GÜNDEM09 Haziran 2021
GÜNDEM09 Haziran 2021
GÜNDEM09 Haziran 2021
GÜNDEM09 Haziran 2021
GÜNDEM09 Haziran 2021
GÜNDEM09 Haziran 2021
SPOR09 Haziran 2021
ANADOLU LİSESİ ‘’AKRAN ZORBALIĞI’’ KONULU ONLİNE KONFERANS DÜZENLEDİ
ÇUMRA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
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