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ÇUMRA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ÇUMRA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

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Haziran 9, 2021 05:44
ÇUMRA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
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Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleşti.
Çumra’da devam eden imar revizyon planı çalışmaları, belediyemiz tarafından paydaş kurumlar ile birlikte gençlik meclisi oluşturulması ve meclis gündemindeki bir çok konu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
A.ARAN

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