Çumra Belediyesi Kar Timleri Teyakkuzda

Çumra’da kar yağışının başlamasıyla birlikte Çumra Belediyesi fen işleri ekipleri, sürücüler ve yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için teyakkuza geçti.

Çumra Belediyesi yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve dış mahallelerde sürdüreceği kış çalışmaları kapsamında 7/24 esasına dayalı olarak toplam 4 kar kürekli kamyon, 4 Grayder, 6 Kazıcı yükleyici, 2 Yükleyici araç ve personeller ile birlikte tuzlama ve kar küreme faaliyetleri gerçekleştirecek.

İlçe halkının kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına belediye olarak gece gündüz görev başında olacaklarını belirten Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “İnşallah bereketli ve huzurlu bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda karla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz; merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi için çalışmalarını sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde karla mücadele çalışmaları için hazır vaziyette. Bu senede tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Çumra’da kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak” dedi.