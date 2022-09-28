ÇUMRA BELEDİYESİ SANAYİ SİTESİ ESNAFIYLA BULUŞTU

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ile Çumra Sanayi Sitesi esnafı bir araya geldi.
Toplantıda Çumra Sanayi Sitesine yeni sanayi arsaları üretmek ve iş yeri sahibi olamayan esnafları iş yeri sahibi yapmak için Toki Başkanlığı ile yapılan çalışmaların istişaresi gerçekleşti.
Başkan Candan; toplantıya katılım sağlayan Çumra Sanayi Sitesi Başkanı Celalettin Öğüt, Çumra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Altun ve sanayi esnaflarına teşekkürlerini iletti.
A.ARAN
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