ÇUMRA BELEDİYESİ TAM KADRO SAHADA

Çumra Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Saha çalışmalarını yakından takip eden Başkan Recep Candan çalışmaların hangi bölgelerde devam ettiği yönünde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Necmettin Erbakan Parkı Kır Düğün Bahçesi çalışması, Kıbrıs Caddesi sıcak asfalt öncesi altyapı çalışması, Okçu Mahallesinde köprü sıcak asfalt çalışması, Fethiye Mahallesi bağlantı yolu altyapı çalışması, Çaybaşı Mahallesi Kurukafa Mehmet Efendi Caddesi asfalt öncesi altyapı çalışması, Yenisu Mahallesinde Düğün Salonu çalışması, Dineksaray Mahallesinde yağmur suyu hattı yenileme ve kilitli parke döşeme çalışması, Karkın Mahallesinde asfalt çalışması, İçeriçumra mahallesinde doğalgaz sonrası yol bakım onarım çalışması, Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi istinat duvarı yapım çalışmasının yanında Şehit Koçak İlköğretim okulu bahçesinde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarında sona gelinmek üzere. “

Şehit Koçak ilköğretim okul bahçesinde sıcak asfalt çalışmasının, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını dile getiren Başkan Candan çocuklar adına Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“Çocuklarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şehit Koçak İlkokulu bahçesinin sıcak asfalt kaplaması tamamlanıyor ve Çok da güzel oluyor…Ben sizler adına bu güzel hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür ediyorum… Çocuklarımız herşeyin en iyisini hak ediyor…” dedi. A.ARAN