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ÇUMRA BELEDİYESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

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Eylül 28, 2022 06:06
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Çumra Belediyesi, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Çumra Belediye’si bünyesinde çalışan tüm vatandaşın hakkı korunacak şekilde düşünülen ve yapılan ücret planlaması sonucu anlaşmaya varıldığını dile getiren Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan yaptığı açıklamada:
“Çumra’mıza hizmet amacıyla gece gündüz emek veren, gayretle çalışan mesai arkadaşlarımız için imkanlar dahilinde en iyi şekilde ücret planlaması yaparak Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Belediye-İş ile Toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Hayırlı olsun.” dedi. B.ÜNLÜ
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