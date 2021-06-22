ÇUMRA BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULU KAYITLARI BAŞLIYOR

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları’nda 22 Haziran Salı gününden itibaren kayıtların başlayacağını duyurdu. Çumra’da salgın dolayısıyla ara verilen spor faaliyetleri kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte kapılarını yeniden açacak.

Çumra’da gerçekleştirilecek yaz spor okullarının faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, salgın döneminde evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan genç ve çocukların, spor yapmanın yanı sıra düzenlenecek aktivitelerle de güzel vakit geçireceğini kaydetti. Candan toplam sekiz branşta spor eğitimi verileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Candan; “Spor ve eğlenceli aktiviteleri bir araya getirerek son süreçle birlikte üzerlerinde oluşan stresi atmalarına katkı sağlamış olacağız. Hocalarımız spor okulundaki çocuklarımızı izleyerek, yetenekleri doğrultusunda Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübümüze kazandırmış olacak. Yaz spor okullarımıza tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

KAYITLAR 22 HAZİRANDA BAŞLADI

Çumra’da Futboldan Voleybola, Badmintondan Basketbola, Darttan Bocceye, Tekvandodan Cimnastike 8 ayrı branşta ve 7-14 yaş grubu için açılacak olan yaz dönemi spor okulları için kayıt tarihleri 22 – 27 Haziran tarihleri arasında olacak. Kayıtlar Çumra Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumu’nda alınacak. A.ARAN