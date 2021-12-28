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ÇUMRA BELEDİYESİ’NDEN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

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Aralık 28, 2021 13:37
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Çumra Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çumra Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetim yaptı.
Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, üretim ve son kullanma tarihi ve etiket denetimi yaptı. Temel gıda ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Yapılan denetimlerde Zabıta ekipleri ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini vurguladı.
A.ARAN
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