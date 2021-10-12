ÇUMRA ÇATALHÖYÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ARGE AÇILIŞI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim alanlarının iyileştirilmesi amacıyla Türkiye’de 1000 okul da eğitim alanları iyileştirildi ve bunlardan ilçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde yararlandı. İlçemiz Çatalhöyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesininde içinde bulunduğu 50 okul ARGE okulu olarak belirlendi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapıldı. Telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan okulumuzun yapmış olduğu projelerde ilçe protokolünün katılımıyla aynı anda koordineli şekilde yapıldı.

Açılışa ilçe kaymakamı sayın Hüseyin Ece, Belediye başkan yardımcısı Hüseyin Alagöz, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Okan Tekkalan, İlçe milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla tarımın iyileştirilmesi, verimin artırılması, Geri dönüşümün sağlanması ve organik tarımın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.



ARGE PROJELERİMİZ OTONOM SULAMA

Bu proje ile bitkisel üretimde otonom bitki sulama ve gübreleme sistemi hayata geçirilecektir. Bitki sulama ünitesinde otonom sulama sisteminin güneş enerjisiyle entegre edilerek verimli bitki büyütmenin gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Otonom sulama sistemi arazide insan müdahalesi olmadan sulama ve gübreleme yapacaktır. Sulama masrafları azalacak net gelir artacaktır. Otonom – Sulama sistemi ile bilgisayar kontrollü ve güneş enerjisi (yenilenebilir enerji) kullanımı sağlanacak, sulama ve gübreleme bitki için en uygun düzeyde gerçekleştirilecek, kısıtlı su kaynakları verimli kullanarak üretimde yüksek verim sağlanmış olacaktır.

FİDE ÜRETİMİ İLE YAPILAN ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Projede tohum direk tarlaya ekilmemektedir. Ekim oldukça erken zamanda, Örtü altında ve iklimlendirilmiş seralarda daha uygun ekim ortamlarına yapılmaktadır. Serada zamanından önce yetişerek güçlenmiş ve dayanıklı hale gelmiş fidelerin zamanı gelince tarlaya ekimi yapılmaktadır. İklimlendirilmiş kapalı seralarda olabildiğince erken zamanda ekilerek yetiştirilen fidelerin zamanı geldiğinde tarlaya dikimi yapıldığında oldukça erkencilik sağlanacaktır. Pancarın tarlada yetişme süresi uzayacaktır. Gübreleme, ilaçlama, çapalama gibi bitki bakım işlemlerinden daha fazla randıman sağlanacaktır. Bitki açık ortama yetişmiş olarak çıktığından zor iklim şartlarına, hastalık ve zararlılara dayanıklı olacaktır.



OTONOM BİYOGAZ SİSTEMİ

Proje ile bitkisel, hayvansal ve evsel atıkların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek elektrik enerjisi, ısı enerjisi ve kompostlaştırılmış gübrenin kullanımı ve fazlasının satışı yapılacaktır. Böylece önemli oranlarda tasarruf ve kar elde edilmesi hedeflenmektedir. Otonom biyogaz sistemi çevre kirliliğini önleyecek, çevre bilincini oluşturmada öğrencilere örnek bir model teşkil edecektir. Elde edilen sıcak su okul ısınmasında kullanılacak ve ısınma maliyeti sıfırlanacaktır. Üretilen elektrik enerjisi ile okul elektrik kullanım maliyeti minimize edilmiş olacaktır. Kullanılmayan elektriğin satışı yapılarak döner sermayemize gelir sağlanacaktır. Tesisten elde edilen katı ve sıvı gübre bitkisel üretim atölyelerimizde değerlendirilecektir. Katı gübre torf olarak kendi seralarımızda, sıvı gübre tarla arazilerimizde kullanılacaktır. Fazla olan gübre pazarlanarak okul döner sermayesine gelir sağlanacaktır. A.ARAN