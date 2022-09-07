ÇUMRA ÇATALHÜYÜK TARIM BAYRAMI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çumra’da yıllar sonra yeniden düzenlenen Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramı ilçe

halkı ve esnafının yanında çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü.

Çumra Belediyesi geçmiş yıllarda ilçede yapılan Tarım Bayramı geleneğini uzun bir aradan sonra bu yıl yeniden canlandırdı. Çiftçi memleketi olarak anılan mümbit topraklara sahip

Çumra’da bu geleneğin devam etmesi ve başta Çumra kavunu olmak üzere; şeker pancarı,

kabak, mısır ve birçok ürünün tanıtılması amacıyla belediye tarafından geniş kapsamlı bir

program düzenlendi. Üç gün boyunca devam eden Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramı ekinlikleri kapsamında; zirai ürünler, tarım araçları ve yerel tarım ürünlerinin olduğu stantlar geniş bir fuar alanında sergilendi. Aynı zamanda çiftçilerin yetiştirdikleri Çumra’ya has yerel tarım ürünleri farklı kategorilerde yarıştı. Ayrıca yerel sanatçıların sahne aldığı konserler halk tarafından coşkuyla karşılandı. Tarım Bayramı süresince yapılan etkinler ve fuar alanı ilçe halkının olduğu gibi çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarında ilgi odağı haline geldi.

Çumra halkı ve esnafı beğeniyle karşıladıkları Tarım Bayramı organizasyonları nedeniyle Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’a teşekkür etti.

Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramının Açılış Programına; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ebubekir Çam, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım, STK’lar, muhtarlar, daire

amirleri ve meclis üyeleri katıldı.

“2021 Yılında Ülkemiz Tarımsal Ürünlerin Üretim Değeri 132 Milyar Tl’ye Ulaştı”

Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramının açılışını yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya Altunyaldız, Çumra’nın tarımsal ve sanayi kalkınma yönüyle son yıllarda büyük bir ivme kat ettiğini belirtti.

Altunyaldız konuşmasında; “Tarımın, üretimin ve uygarlığın özünde olan nasır tutan ellerin içerisinde olmak ve üretimin değerini bir kez daha hatırlatan bu güzel etkinliği birlikte idrak etmek son derece kıymetli.. Belediye Başkanımıza bu organizasyon nedeniyle teşekkür ediyorum. Konya’mız ülkemizin tahıl ambarıdır ifadesini hep çok duyarız. Konya Allah’a şükür bu tarımsal üretim vasfını bir endüstri ve kültür şehri olmasıyla zenginleştirmiş durumda… 2021 yılında ülkemiz genelinde tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri 34 milyar TL artışla 132 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılı toplam bitkisel üretim %24 artışla 305 milyar TL’ye ulaşmış. Çumra 1.4 milyon dekar %80’ni sulanabilir tarım arazisi ile; kabak, mısır, arpa, ayçiçeği, buğday ve pancarın merkezi konumunda… Çumra, 2.75 milyon ton bitkisel üretimi ve genişleyen üretim havzası ile yatırımcıların cazibe merkezi konumuna gelen Organize Sanayi Bölgesi ile de bugün çifte bayram yaşıyor Elhamdülillah… Ülkemizi küresel alanda 20 yıldır başarı ile yöneten ve ülkenin üretimini kat ve kat arttıran, her ailenin refahı için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülkemize hizmet eden herkese yürekten şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Tüm İmkanlarımızla Çiftçi Kardeşlerimizin Yanındayız”

Son yıllarda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimde verilen desteklerle çiftçiye ve kırsal kalkınmaya dönük bir çok önemli çalışmaya imza attıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sahip olduğu üretim potansiyelini daha ileri dönük bir noktaya taşımak topraklarımızı küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korumak ve ilçelerimizin tamamında tarımsal ve kırsal kalkınmayı hızlandırarak pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Tüm imkanlarımızla ve desteklerimizle çiftçi kardeşlerimizin yanındayız. Şehrimizin ve ilçemizin bu tarımsal potansiyelini tanıtmak amaçlı düzenlenen bu etkinlik için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Çumra Türkiye’deki Modern Tarım Yapılan Bölgelerden Birisi”

Çumra’nın tarımsal üretiminde ülke geneli içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu rakamsal veriler ile sunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu konuşmasında; “ İnsanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte tarımın yapıldığı ve ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük ile birlikte bir çok değerimiz bu topraklarda filizlendi. Çumra Türkiye’deki üç – beş mümbit ovadan ve modern tarım yapılan bölgelerden birisi…. Birim alanında elde edilen tarımsal ürün anlamında Çumra; buğdayda, mısırda, şeker pancarında, kavunda, ayçiçeği ve kabak üretiminde rekorlar kırıyor. Bugün bir buçuk milyon ton yıllık şeker pancarı üreten tek bölgeyiz… Yine bizim bölgemiz birim alanında elde edilen mısırda Çukurova’nın aldığından %30 daha fazla alıyor. Bu yüzden Çumra tarımsal üretim anlamında rüştünü ispat etmiş bir ilçe… Bu festivalin 50 yıla yakın bir geçmişi var. Rahmetli Durmuş Ali Çalık zamanında ilk kavun bayramı yapılmıştı. Geçmişten alınan 9 bin yıllık bu tecrübe ile bugün düzenlediğimiz tarım bayramı daha ilk günden halkımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Bir Çumralı olarak böylesine mutluluk verici bir manzaradan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki Yıllarda Daha Fazla Katılımcıyla Etkinliğimizi Sürdüreceğiz”

Programın açılış konuşmasını yapan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan,

katkılarından dolayı ilçe halkı ve esnafına teşekkür etti. Gelecek yıl daha fazla katılımcı ve daha geniş kapsamlı bir Tarım Bayramı planladıklarını belirten Başkan Candan; “3 gün boyunca coşku ve ilk günkü yoğun ilgisini hiç yitirmeyen Çatalhöyük Tarım Bayramı programımızı gerçekleştirdik. İlçe halkımızın yoğun katılımlarıyla Tarım Bayramımızın ilk günü birbirinden farklı etkinliklerimizle muhteşem bir başlangıç yaptı. Katkılarından dolayı başta Sayın Milletvekilimize, fuar alanımıza 3 gün boyunca yoğun ilgileri ile bizleri mutlu eden değerli halkımıza, esnaflarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Düzenlediğimiz bu tarım bayramı Rahmetli Durmuş Ali Çalık başkanımızın yaptığı kavun bayramlarının ve daha sonraki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarımızın yaptıkları tarım bayramlarının bir devamı…Bu yönüyle mazisi 50 yılı buluyor. Bu vesileyle Çumra’mıza bu zamana kadar hizmet etmiş, taş taş üstüne koymuş tüm geçmişlerimizi ve yöneticilerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle anıyor, yaşayanlara da sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Tarım Bayramınızın bu kadar coşkulu ve renkli gerçekleşmesine katkı veren tüm katılımcı esnaflarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve diğer ilgili kurumlarımıza tüm Çumralı hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren tarım bayramımızı çok daha fazla katılımcı firma ile ve daha büyük bir alanda, tarımın gözbebeği olan Çumra’mızın bu alanda hak ettiği yeri almasını sağlayacak şekilde bölgesel bir fuar haline hep birlikte getireceğiz” diye konuştu. A.ARAN