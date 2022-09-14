ÇUMRA DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ GENİŞLEDİ

Çumra Devlet Hastanesi Acil Servisi genişletme tadilatı tamamlandı.
Çumra halkına daha iyi hizmet verebilmek için genişletilen acil servis Çumra Belediyesi ve Çumralı hayırseverlerin destekleri ile Çumra Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından yapıldı. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan tadilatta maddi manevi emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten bir mesaj yayınladı B.ÜNLÜ
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GÜNDEM15 Eylül 2022
GÜNDEM15 Eylül 2022
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