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ÇUMRA DEVLET HASTANESİ EK BİNA KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

ÇUMRA DEVLET HASTANESİ EK BİNA KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

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Nisan 28, 2021 06:36
ÇUMRA DEVLET HASTANESİ EK BİNA KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
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Çumra Devlet Hastanemize bağlı, içerisinde diyaliz ve diş sağlığı merkezlerinin ve idari bölümlerin yer alacağı ek binanın temel kazı çalışmaları başladı.
Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz ve hayırseverler tarafından yapılacak olan bu çalışma sonunda en kısa sürede ek hizmet binasının hemşehrilerin hizmetinde olacak. A.ARAN

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