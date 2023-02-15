Çumra’da belediyeye ait yardım merkezinde gerçekleşen Çumra halkının yoğun desteklerinin olduğu yardım kampanyasında kent merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşların yanı sıra kent esnafından, birçok sivil toplum kuruluşundan ve siyasi parti temsilcilerinden destek geldi. Ayrıca Çumra Kızılay Derneği tarafından da Kızılay merkezide yardım noktası olarak belirlenerek vatandaştan gelen yardımlar toplandı.

Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından koordine edilen çalışmalar neticesinde yarım tırları Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Öte yandan Çumra Belediyesi deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla iş makinaları, harfiyat kamyonları ve mobil mutfak desteğinde bulundu.

“Vakit Birlik Vakti”

Çumra Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası için Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, vatandaşlara göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek; “Hemşehrilerimizle el ele verdik. Deprem bölgelerindeki kardeşlerimiz için yardım tırlarımızı, iş makinelerimizi, operatörlerimizi bir bir yola çıkarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesi Hatay’a doğru bir iş makinası ve hafriyat kamyonu daha yola çıktı. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi işbirliği ile deprem bölgesindeki hemşehrilerimize sıcak yemek ikramı için 2 adet mobil mutfağımızla birlikte yola çıkardık. Bu acıyı paylaşabilmek adına sağ kalan kardeşlerimize bütün Çumra olarak seferber olduk. Bu anlamda Altınparkın önünde Kızılay’ımızın kan verme aracıda hazır durumda… Kan vermek isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Duygularımızın tarifi maalesef yok. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Rabbim bir daha acı yaşatmasın. Şu anda birlik zamanı, şu anda hep beraber yaralarımızı sarma zamanı. İlk andan itibaren telefonlarımız susmadı. Her zaman olduğu gibi bugünde Çumra üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yardım kampanyasına destek veren herkeste çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. F.ÖZKAN