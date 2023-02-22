ÇUMRA, HATAY’DAKi DEPREMZEDELER iÇiN KONTEYNER MAHALLESi KURACAK

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarıyla Hatay’ın yanında olan Çumra, Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlar için bir konteyner mahallesi oluşturacak.

Çumra’da depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde Çumra Belediyesi öncülüğünde, Çumra Kızılay Derneği, Çumra Ticaret ve Sanayi Odası, Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çumra Müftülüğü, Çumra Sanayici ve İş Adamları Derneği, İçeriçumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çumra Türk Hava Kurumu Derneği, Çumra Ziraat Odası, Çumra Esnaf Kefalet Odası, Çumra Taşıyıcılar Kooperatifi, Çumra Şoförler Odası, Çumra Esnaf Sanatkarlar Odası, Çumra Sulama Birliği, Çumra Organize Sanayi Bölgesi, Çumra Sanayi Sitesi, Çumra Yörükler Derneği, Çumra Ribat, Beşir,İHH ve Semerkand yardım dernekleri, Çumra Muhtarlar Derneği ve Çumra Merkez Ulu Cami ve Mevcut Camileri Yaptırma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile Hatay’da ki depremzedelerin barınması ve bu noktada konteyner evlerinin sağlanması adına bir yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda ilçe halkının da yardım kampanyasına destek vermesi amacıyla ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan yaptığı açıklama da tüm Çumra’nın Hatay’da yaraların sarılması için canla başla tüm imkanları ile seferber olduklarını kaydetti.

Candan yaptığı açıklama da; “Ülkemizi derinden sarsan bizlere tarifi mümkün olmayan büyük acılar yaşatan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın hayatını idame ettirebilmesi için ilk günden bu yana yapılan yardımlarla tüm Çumra olarak seferber olduk. Çumra Tek yürek oldu ve adına yakışır bir birlik ve beraberlik ile tüm kurum ve kuruluşlarımızla, derneklerimiz ve STK’larımızla ve ilçe halkımızdan destekleri ile gönderdiğimiz yardımlarla depremzedelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şu anda Hatay’da Belediyemiz ve öğretmen evimiz ile birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bugünde tüm Çumra olarak Ulu Camimizin önünde Hatay’da ki depremden etkilenen kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını sağlıklı koşullarda karşılamak ve onların yaralarını sarmak için konteyner evlerden oluşan bir Çumra Mahallesi oluşturma kampanyası başlattık. Bu konteyner evlerimizin içerisinde banyosu ve duşu olacak şekilde planladık. Daha önceden tarım işçileri için kullanılan konteynerlerimizi tırlarımız ile gerekli tadilatlarının yapılması için sanayideki esnaflarımıza teslim ettik. Bu tadilatlardan sonra 60 konteynerimiz depremzede ailelerimizin içerisinde yaşayacağı bir barınma noktası olacak. Hedefimiz Hatay’da depremzede kardeşlerimiz için toplam 100 konteynerden meydana gelecek bir Çumra mahallesi oluşturmak. Ne zaman ‘Haydi Çumra’ desek hiç mahcup olmadık. Bu kampanyaya hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz.

Şu ana kadar destek veren tüm hemşehrilerime şükranlarımız arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çumra’da depremden etkilenen vatandaşlar için Kızılay’ın kan bağışı tırı faaliyete geçti. Kan bağışı kampanyasına İlk günden Çumra halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi. F.ÖZKAN