ÇUMRA HEYETİNDEN DR. LEYLA ŞAHİN USTA’YA ZİYARET

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Daha güzel bir Çumra adına üzerinde çalıştığımız yatırımları ilçemize kazandırabilmek için görüşmelerimize tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Daha güzel bir Çumra adına üzerinde çalıştığımız yatırımları ilçemize kazandırabilmek için görüşmelerimize tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi. Başkan Candan beraberindeki heyetle Ankara’da bir takım temaslarda bulundu. Ankara ziyareti ile ilgili bilgi veren Candan, “Bugün Ankara’daki temaslarımız kapsamında AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Gülay Arıcıgil Samancı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Taşkıran ve AK Parti Çumra İlçe Başkanımız Sayın Osman Şahin ile birlikte; AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Leyla Şahin Usta ve AK Parti MKYK Üyemiz ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ‘i ziyaret ederek devam eden projeler ve Çumramıza yapılmasını planladığımız yatırımlar hakkında değerlendir-

melerde bulunduk. Her ziyaretimizde bizleri büyük bir ilgi ile karşılayan ve projelerimize desteklerini esirgemeyen Sayın Genel Başkan Yardımcımıza ve sayın milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

A.ARAN