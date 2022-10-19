ÇUMRA “İLK İŞ YERİM” KAMPANYASI KAPSAMINA ALINDI

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan sosyal konut projesi hakkında Çumra halkına müjde verdi. Başkan Candan yaptığı açıklamada:

“Sanayicilerimize Söz Vermiştik!

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi kapsamında “Çumra Küçük Sanayi Sitesine ilave Sanayi Dükkanlarının Toki tarafından yapılması” ile ilgili yaptığımız görüşmeler neticesinde; Çumra’mız “İlk İş Yerim” kampanyası kapsamına alındı.

Henüz bir sanayi işyerine sahip olmayan küçük sanayi esnaflarımız için çok güzel bir haber. Başvurular başladı. Hayırlı olsun.

Şartları sağlayan ve iş yeri sahibi olmak isteyenler https://www.toki.gov.tr/sanayi-site.html adresinden müracaat edebilirler…

Hemşehrimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve sayın bakanımız nezdinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm sanayi esnaflarımız ve hem-

şehrilerimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz.

Çumra’mıza, Konya’mıza ve Ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

B.ÜNLÜ