ÇUMRA KAVUNU GASTROFESTTE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde hazırlanan açılış programıyla başladı.

Ülkenin bir çok noktasında Meşhur Çumra Kavunu söylemi ile anılan, tadını, lezzetini kokusunu ve aromasını bölgenin karakteristik toprak yapısı ve iklim özelliklerinden alan Çumra Kavunu, Çumra bölgesinde yetiştirilen kavun olma ve taşıdığı özel aroma kriterlerinden dolayı tescil edilerek fikri ve sınai mülkiyet hakkına kavuşmasının ardından ilk GastroFest etkinliğinde yerini aldı.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’ın da katıldığı gastrofest günlerinde Çumra Kavunu standı yoğun ilgi ile karşılandı. Candan yaptığı konuşmasında: “Konya mutfak kültürünü yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak için düzenlenen Konya GastroFest günlerinde standımıza gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederim.” dedi .A.ARAN