ÇUMRA KAYMAKAMI HÜSEYİN ECE’YE VEDA YEMEĞİ

Zonguldak Kozlu Kaymakamı olarak atanan Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece için Çumra Belediyesi tarafından veda yemeği programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, daire amirleri, kaymakamlık personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda Konuşan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “Sayın Kaymakamımızın ilçemizde görev yaptığı 5 yıl boyunca içerisinde bir taraftan mülki amirlik tecrübesi diğer taraftan insani açıdan olgunluğu ile bizlere ağabeylik yaparak rehberlik etti. Çumra’mıza pek çok hayırlı hizmetin kazandırılmasında önderlik ettiler. Ben bu vesile ile Çumra’mıza yaptığı değerli hizmetlerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza Çumra’lı hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Veda Yemeğinde konuşan Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece ise organizasyon için Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’a teşekkür etti. Ece konuşmasında; “Şahsım adına düzenlenen bu organizasyon için katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi dilekleriniz ve alakanız bizleri gururlandırdı. Eflani ilçemizde görev yaptığımız süre içerisinde ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen birçok sorunu çözmeye çalıştık” diye konuştu.

Program sonrası Kaymakam Hüseyin Ece’ye Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan tarafından Çatalhöyük motifli halı taktim edildi ve toplu fotoğraf çekinildi. A.ARAN