Çumra Müftülüğü Bayan Gençlik Koordinatörlüğü Koordinesinde Bayan ve Öğrencilere Yönelik Berat Kandili Programı düzenledi.
Çumra Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde görev yapan bayan görevlilerimizin koordinesinde COVİD-19 tedbirleri ile pandemi kurallarına uymak şartıyla 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.45’te İlçemiz Merkez Kümbetli Camiinde bayanlara ve gençlere yönelik Berat Kandili Programı tertip edilecek. Bayanlar ile gençler anılan programa davetlidir.
A.ARAN
GÜNDEM15 Mart 2022
GÜNDEM15 Mart 2022
GÜNDEM15 Mart 2022
SPOR15 Mart 2022
GÜNDEM15 Mart 2022
SPOR15 Mart 2022
SPOR15 Mart 2022
ÇUMRA MÜFTÜLÜĞÜ BAYANLARA YÖNELİK BERAT KANDİLİ PROGRAMI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ’DAN OKULLARI ZİYARET ETTİ
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