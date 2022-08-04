ÇUMRA OKÇU ARASINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI

Çumra’da ilçe merkezi ve mahallelerde yapılan asfalt çalışmaları ile ulaşım kalitesi arttırılmaya devam ediliyor. Altyapı çalışmaları Çumra Belediyesi ve KOSKİ ekipleri tarafından tamamlanan Çumra – Okçu Mahallesi arası 2 bin 600 km’lik mesafedeki yolda Konya Büyükşehri Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin yol çalışmalarını inceleyen Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan Çumra’ya hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Çumra’ya daha güzel yatırımlar kazandırmak için Konya Büyükşehri Belediyesi ile birlikte yoğun mesai yaptıklarını kaydeden Başkan Candan açıklamasında;“ Okçu Mahallemizin Çumra ile bağlantısını ve aynı zamanda mahallemizin ana arterinde sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 yıl devam eden doğalgaz çalışması ile Okçu mahallemizde kazılmadık cadde ve sokağımız kalmadı ve yollarımızın bu nedenle bozuldu. Bu süreçte göstermiş oldukları sabır ve anlayış nedeniyle Okçu mahalleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Mahallemizde sıcak asfalt çalışmamızı Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerim ve şahsım adına Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ilçemize kazandırmış olduğu yatırımlar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmamızın ardından diğer mahallelerimizde de devam eden doğalgaz çalışmalarından kaynaklı yol bozulmalarını satih kaplama çalışmalarımızla rahatlatacağız. Yoğun mesaimiz ile daha güzel bir Çumra ve daha güzel bir Okçu kazandırmayı planlayarak hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin” ifadelerini kullandı. Başkan Candan asfalt çalışmalarını inceledikten sonra mahalle halkı ile bir raya gelerek yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu. A.ARAN