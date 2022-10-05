ÇUMRA SABANCI ÖĞRETMENEVİ YENİ BİNASINDA

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan ilçemize kazandırmış olduğu Sabancı Öğretmenevi Kümbetli Şubesinde incelemede bulundu.

Şuan kısmi olarak hizmet vermeye devam eden öğretmenevi ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’dan bilgi alan Candan, Çumra için büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız da Recep Candan’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek çok memnun olduklarını dile getirdi.

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, yeni yerinde misafirhane sayısı artan Çumra Sabancı Öğretmenevi Kümbetli Şubesinde maddi manevi emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. B.ÜNLÜ