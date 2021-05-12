ÇUMRA SORULARINI BAŞKAN RECEP CANDAN’A CANLI YAYINDA SORUYOR

Çumra Belediyesi vatandaşların ilçe ile ilgili sorularını canlı yayında sorabileceği “Başkana Soruyorum” programını bugün saat 21.00’de yayınlayacak.

Çumra Belediye Başkanı Avukat Recep Candan sorulan tüm soruları canlı yayında cevaplıyacak. Çumra’nın önemli meselelerini konuşacağı program Çumra Belediyesi Sosyal Medya hesapları başta olmak üzere Çumra’da hizmet veren Sosyal medya platformlarından Canlı yayınlanacak.

Çumra Belediye Başkanı Avukat Recep Candan Tüm ilçe halkını ekran başına beklediklerini belirtti.

A.ARAN