ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ SONUÇLANDI

1 Ekim 2022 Cumartesi günü Çumra Ticaret Odası Organ seçimleri heyecanı yaşandı.

Seçimlere beyaz oy pusulası ile katılan, mevcut başkan Metin Kural yeniden göreve gelerek güven tazeledi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural teşekkür mesajı yayınladı. Metin Kural yayınladığı mesajda: “1 Ekim’de Odamız konferans salonunda hür iradenin göstergesi olarak yoğun bir katılımla gerçekleşen Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçimlerinde bizlere bu görevi tekrar tevdi eden değerli oda üyelerimize sonsuz saygı ve hürmetlerimi arz ederim. Yeni dönemde daha güçlü olarak Yeni Meclis, Yeni Yönetim ve Meslek Komitelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden siz değerli üyelerimize hizmet etmeye devam edecek olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşamaktayız.

Seçime bizzat iştirak ederek katılım sağlayan üyelerimize, telefonla, mesajla, sosyal medya aracılığıyla başarı dileklerini ileten, dualarını bizlerden esirgemeyen tüm üyelerimize, hemşerilerimize ve seçimde görev alan kurumlarımıza teşekkür ederim.

4 yıl boyunca birlikte çalıştığımız, yeni dönemde mazeretleri dolayısıyla yer alamayan Komite ve Meclis üyelerimize de şimdiye kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yaşamlarının geri kalan kısmında sağlık ve başarılar dilerim. Yeni dönemde Komitede ve Mecliste görev alan arkadaşlarımızla ilçemizin ve odamızın hak ettiği yeri alabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyor, görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim.” İfadelerine yer verdi.

Çumra Belediye Başkanı Avukat Recep Candan sosyal medyadan yayınladığı tebrik mesajında şunları söyledi: “Bugün gerçekleştirilen Çumra Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde güven tazeleyen mevcut başkan Metin Kural Başkanımızı ve ekibini tebrik ederim. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.”

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçim sonuçlarına göre 1. Grup Yavuz Demirci, Yusuf Eser, Şahin Çelikci. 2.Grup Niyazi Akay, Himmet Eken, Hasan Semiz. 3. Grup Halil İ Kılınç, Bekir Alagöz,UğurYıldız. 4. Mustafa Turan, Serkan Alkan, Mehmet Sait Sen 5. Grup Metin Kural, GökhanTuğyan, Saadettin Gökkaya olarak belirlendi. F.ÖZKAN