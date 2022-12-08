ÇUMRA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi heyecanı sürüyor. Çumra TOKİ kuraları çekildi.

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçirdiği 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi kura heyecanı yaşanıyor. 2 ve 3 Aralık’ta Konya merkez, 4 Aralık’ta da Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve Karapınar konut kura çekilişlerini tamamlayan TOKİ, 5 Aralık’ta Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü ve Seydişehir ilçelerindeki başvurular arasından hak sahiplerini belirledi. Çumra Toki çekilişleri için sonuçlar şu şekilde

İlk kura engelliler kategorisinde çekildi. Belirlenen isimler şöyle: Emre Bölek, Rahman Şafak, Mehmet Ali Çoban, Ali Rıza Kaya, Ekrem Cura, Hatice Tekeci, Mustafa Solak, Ali Tosun, Recep Çalışkan, Mustafa Kaya.

İkinci sırada emekli kategorisinde kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin isimleri şöyle: Mustafa Çelik, Aynur Sert, Ayten Karabacak, Mustafa Çetinkaya, Üzeyir Zahma, Mustafa Aran, Ayşe Yılmaz, Hasan Hüseyin Çalış, Hamza Afşarlı, Mehmet Yağcı, Faysal Yaylacı, Nilüfer Şenol, Emine Yağcı, Osman Kılınç, Ömer Tokgöz, Fatma Keleş, Veli Coşkun, Naciye Küçük, Naime Çivi, Bayram Ekmekci, Veli Gün, Fatma Savran, Mehmet Ergün, Şerafettin Asan, Şefika Ulutaş, Mehmet Türkoğlu, Nuriye Gölcü, İmdat Balcı, Nuri Durmaz, Ayşana Dur, Osman Mülayim, Hasan Kurnaz, Arafa Kula, Ahmet Baş, Hüseyin Özefe, Sıtkı Şen, İbrahim Güney, Nurten Songur, Emine Yarım, Şerife Sarı.

TOKİ Çumra Genç Kategorisinde belirlenen hak sahiplerinin isimleri ise şu şekilde: İbrahim Balcı, Merve Keklik, Onur Karadaş, Ali Onur Çelik, Selman Kaya, Bünyamin Muslukcu, Şahin Sürücü, Cengiz Çelebi, Sinan Tutumlu, Fatih Aygül, Fatih Çalar, Selvinaz Eser, Kudret Güncü, Cengizhan Oduncu, Abdurrahman Kara, Mevlüt Gül, Emre Tarlacı, Merve Güzel, Mehmet Samet Akça, Şehidin Şenaltun, Durali Kurt, Ahmet Yılmaz, Talha Ateş, Turgut Eken, Necip Kılıçarslan, Muhammet Yaşar Tülü, Merve Nur Eroğlu, Mehmet Gündoğdu, Şerife Ece, Hasibe Nur Özütemiz, Senem Çalı, Tuğçe Kaynak, Ahmet Demirbaş, Mehmet Zengin, Ali Avlar, Ayşegül Yoğurtcu, Mehmet Gedik, Ömer Fatih Uysal, Hamit Can Saçlı, Onur Küçükavcılar.

Son olarak Diğer Kategorisinde kuralar çekildi ve hak sahibi isimler belirlendi. Liste şu şekilde: Ali Ünüvar, Durmuş Murat Çıkı, Ali Savran, Hacı Mustafa Ünlü, Kuduret Şengül, Ahmet Serkan Özcan, Yakup Mavil, Ömer Lütfi Ülkebaş, Feyzullah Onay, Gaffar Ulutaş, Muhittin Camızcı, Mehmet Tarhan, Gökhan Bıçak, Ümmü Bahar, Recep Çakmak, Alpaslan Şahin, Tuba Al, İhsan Karaköse, Bilal Demir, Sadettin Sert, Muhammed Cihat Kılıç, Fatma Çiftci, Mithah Kötemen, Ali Aktaş, Yunus Bakan, Firdevs Bayram, Süleyman Emre Adanalı, Hasan Ali Çoban, Ramazan Akman, Hüseyin Güzel, Havva Nisa Yazıcı, Ahmet Doğan, Emine Şen, Muhammet Samİ sarılar, Kamile Şafakcı, Sami Kural, Yunus Emre Üçok, Eyüp Bilgiseven, Teslime Uğur, Mine Eroğlu, Ramazan Kurma, Pınar Yalçın, Eşref Tozdan, Musa Güzelbaş, Abdullah Ferliaslan, Nuri Güler, Hülya Zengin, Hatice Şimşir, Sibel Özefe, Ramazan Küçükçolak, Cemal Terzi, Neriman Ayaydın, Süleyman Güner, Leyma Doğan, Şaban Ufuk, Metin Demir, Ramazan Can, Emrah Duran, Gökhan Ay, Kürşat Bulur, Hasan Ali Çimen, Sinan Dikkafa, Dahe Çiftçi, Oğuzhan Kavak, Semih Tüfekci, Mehmet Emin Yeşilaydın, Hakan Sarıkaş, Zehra Topcu, Fatma Nur Şahin, Metin Boydak, Halil Garip, Yasin Bıyık, Recep Gül, Hasan Tınkır, Sabri Küçüktongur,Mustafa Leylek, Hicran Gümüş, İrfan Güven, Taha Kosalak, Ayhan Yorulmaz, Muammer Dağ, Tunahan Nebi Onat, Hüseyin Candan, Ayşe Yavuz, Ebubekir Özdemirhan, Seda Nur Toksöz, Aslıhan Teke, Merve Tat, Ramazan Kaya, Mustafa Bayrakcı, Erdal Büyükeken, Şükrü Kestek, Mevlüt Şimşir, Muhammet Ali Küçükinceli, Ahmet Aydın, Emin Akıllı, Murat Kutlu, Ali Alyu, Süleyman Afşeören, Mevlüt Gayır, Adil Aslan, Veli Topal, Musa Çelebi, Mustafa Mutlu, İsmet Kurnaz, Abdurrahman Uçan, Nasuh Deniz, Sümeyra Akbayır, Erhan Bayam, Ali Osman Nurkoyuncu.