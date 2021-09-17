ÇUMRA ULU CAMİ’DE BÜYÜTME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çumra’da 1957 yılında yapılan Ulu Caminde büyütme ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

Çumra’nın kent kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami dönüşüme hazırlanıyor. Çumra Merkez Ulu Cami ve Mevcut Camileri Yaptırma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde, vatandaşların ve Çumra Belediyesi’nin de desteği ile tarihi yapıda büyütme ve restorasyon çalışmalarına başlandı. İlk etapta caminin ön kısmına sonradan eklenen bölüm yıkıldı ve büyütülmek istenen kısımda inşaat çalışması öncesi zemin hazırlıkları yapıldı. Proje kapsamında Ulu Cami için cemaat kapasitesinin arttırılması ve camiye aslına uygun şekilde yenilenen yüzü ile geniş bir alan kazandırılması hedefleniyor. Büyütme ve restorasyon çalışmalarının yanında Ulu Cami’nin; çevre düzenlemesi, şadırvan ve ısıtma sistemi de iyileştirilecek.

BAŞKAN CANDAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Proje kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “ Çumra’mızın tarihi, kuruluş yılımız olan 1926 yılından itibaren başlıyor. Henüz 100 yılı doldurmamış bir ilçeyiz… Bu 100 yılı doldurmamış tarihimizin içerisinde ki en önemli tarihi yapılarımızdan birisi de İlçemizin merkezinde yer alan Ulu Cami’miz… Ortada 1950’li yıllarda ecdadımızın o zamanın imkansızlıkları ve zorlukları içerisinde bin bir fedakarlıklar ile at arabalarıyla taş taşıyarak, yumurtalarını, tavuklarını, çoraplarını ve yünlerini satarak elde ettikleri birikimler ile meydana getirilmiş bir eser var. Biz bu eserimizin yıkılarak heba olmasını istemedik. Bu eseri ihya ve restore ederek, eksiklerini tamamlayarak ve sonradan yapılmış olan ilave bölümü yıkmak suretiyle yerine daha büyüğünü inşa ederek camimizin cemaat sayısını arttırmayı günümüzün ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile birlikte 1950’li yıllarda ecdadımızın başlatmış olduğu sadaka-i cariyenin 2021 yılında ihyası noktasında tabiri caizse yeniden bir hayır pazarı kurulmuş oluyor. Değerli hemşehirlerime çağrıda bulunarak çorbada tuzum olsun diyecek olan herkesi bu hayır kervanına katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“UZUN YILLAR İNSANIMIZA HİZMET ETMESİNİ ARZULUYORUZ”

Genişletme ve Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Ulu Cami’nin hem bir ibadet hane hem de bir küllüye şeklinde uzun yıllar ilçe halkına hizmet etmesini istediklerini kaydeden Başkan Candan; “ Proje kapsamında Ulu Cami’mize kazandırmayı planladığımız geniş alan ile birlikte mevcut alanda oluşturacağımız kalorifer sistemini tamamen tabandan ısıtmaya dönüştürmüş olacağız. Camimizin kapı, pencere, halı, kadınların ibadet edeceği bölümü ve önümüzdeki bahar döneminde tuvalet ve şadırvanlarımızı yenilemiş olacağız. Son olarak camimizin çevre düzenlemesini de yenileyeceğiz. Camimizin gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar ile Çumra’mıza yakışır hem bir ibadet hane hem de bir küllüye şeklinde uzun yıllar insanımıza hizmet etmesini arzuluyoruz. Rabbim en kısa sürede tamamlamayı nasip etsin” dedi.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA CAMİ İBADETE AÇIK OLACAK

Çalışmalar sırasında Ulu Cami’nin ibadete açık olacağını belirten Çumra Merkez Ulu Cami ve Mevcut Camileri Yaptırma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Durali Şahin; “Çumra’mızın en eski camilerinden bir olan Ulu camimiz, İnşallah restorasyon çalışmaları ile halkımıza daha güzel bir şekilde hizmet verecek. Hemşehrilerimizden yapacağımız bu çalışmalara destek vermesini istiyoruz. Çalışmalar esnasında camimizi ibadete açık tutmaya çalışacağız. Camimiz en son yerden ısıtma için yapılacak olan çalışmalarda belki kısa bir süreliğine kapalı olacak. Genel olarak camimizi bu çalışmalar kapsamında ibadete açık olacak” dedi.

Çumra Merkez Ulu Cami ve Mevcut Camileri Yaptırma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Üyesi Mehmet Yetişen ise Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’ın çağrısını yineleyerek, geçmişte olduğu gibi şimdide Ulu Cami’ye yapılan çalışmalara halkın destek vereceğine can-ı gönülden inandıklarını ifade etti. A.ARAN