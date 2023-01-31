ÇUMRA YÖRÜKLERİ ÇUMRA’YI TANITTI

Çumra Yörükleri Derneği 3 bölümlük bir belgesel çalışmasıyla Çumra’yı her yönüyle tanıtmak için ulusal bir kanalla çalışma yaptı.

Konya’nın Çumra İlçesinde 8 Yörük Köyünün bir araya gelerek kurduğu ve 25. yıl Ahde Vefa yılı kapsamında, yeni yönetimiyle birlikte çalışmalarında bir ivme kazanan Çumra Havalisi Yörük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmetlerini geliştirerek; Çumra’yı kucaklayan ve ilçenin tanıtımını amaçlayan bir program hazırladı. Bu doğrultuda bir yapım ekibiyle anlaşan dernek; alt yapısını oluşturarak, farklı köy ve mahalleler arasındaki dostluk ve sevgi ortamını geliştirmeyi de amaçladı.

Ulusal bir kanalda yayınlacak belgesel çalışmasında Çumra Belediye Başkanı Avukat Recep Candan; ilçe hakkında geniş bilgilere özellikle Çatalhöyük ile ilgili yapılacak çalışmalara değinirken; Türkmen Karahöyük Köyünde başlayan arkeolojik kazı çalışmalarının da müjdesini verdi. Teknolojisiyle dünyada ilkler içerisinde olan Torku Şeker fabrikesinda Yapım Ekibi ve Dernek Üyelerini, yöneticilerle karşılayan Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu; fabrikayı gezdirerek, bilgiler verdi. Fabrika yetkilileri, yönetim kurulu, muhtarlar ve sulama kooperatif yetkililerinin hazır bulunduğu çekimlerde Pankobirlik Başkanı ile istişare etme fırsatında bulunuldu. Ayrıca Türkmen Karahüyük Köyünde yapılacak çekimlere Başkan Ramazan Erkoyuncu’nun da katılmasıyla kalabalık bir grup ve köylülerini Muhtar Mehmet Çelik ağırladı ve bir Türk yemeği olan Şirli’de ikram edilerek, yemekleri, tarihçesi ve Karahöyük’te başlayan kazılar hakkında bilgiler verdi.

Dernek Başkanı Halil Samancı; dernek olarak yaptığımız çalışmalar ile farklı ve geniş kitlelere ulaşmaktayız. Bu kez İlçemizi mahalle ve köylerimizin kültürü ile Çumra ile özdeşleşmiş; Torku ve Çatalhöyük’ü bizim vesilemiz ile de tanıtmayı amaçladık.

Yönetimimiz, 8 köy muhtarımız ve Sulama Kooperatifi Başkanlarımızla iş birliği içerisinde farklı köy ve mahalle yetkililerimizle güzel diyaloglar kurmak, kendi aramızda ki birliği Çumra’ya yayarak benlikten çıkıp bizlik adımlarını birlikte atmaktır. Önümüzde ki günlerde montaj çalışması biten belgeselin yayınlanma tarihi belli olduğunda duyuracağız dedi.

Ankara’dan gelen yapım ekibi ile birlikte 9000 yıllık geçmişe ışık tutan Çatalhöyük’te de çekimler yapıldı.

Yörük köylerini de temsilen ilk olarak Erentepe köyünde, Ova Köylerini temsilen Karkın’da Muhtar Ekrem Kandemir, Apa köyünde Muhtar Muammer Çolak ve Araştırmacı Yazar Mustafa Yavuz Çolak, Çumra’nın ilk mahallesi olan Bardakçı Mahallesinde Muhtar Sait tutumlu ve Eğitimci Ekrem Çelik, Çumra esnaflarından Muammer Camcı ve ilçenin tarihi, yaşam biçimi ve gelenekleriyle ilgili halkın katkısıyla röportajlar yapılarak, farklı mekanlarından görüntüler alındı. F.ÖZKAN