ÇUMRA ZİRAAT ODASI DELEGELERİ SEÇİMİ YAPILDI

Çumra Ziraat Odası delege seçimleri 53 mahallede gerçekleştirildi.

Çumra Ziraat Odası’nın delege seçimleri sorunsuz tamamlandı. 53 mahallede seçimler yapıldı. 2023 Şubat ayında yapılacak olan Ziraat Odası meclisi ve yönetim kurulunu belirleyecek olan 57 delegenin seçimi için Çumralı çiftçiler sandığa gitti.

Çumra Ziraat Odası’nın 53 mahallede gerçekleştirilen seçimler sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre kazanan delegeler ise şu isimlerden oluştu:

1- Arıkören Mahallesi – Hasan Hüseyin Yoğurtcu 2- Abditolu Mahallesi – Abdullah Yağcı 3- Adakale Mahallesi – Gazi Zahma 4- Alemdar Mahallesi Ahmet Demirkıran 5- Alıssa Mahallesi – Ali Şimşek 6- Alibeyhüyüğü Mahallesi – Mehmet Bıyık, Veysel Küçüksolak 7- Apa Mahallesi – Muammer Çolak 8- Apasaraycık Mahallesi – Musa Demirel 9- Avdul Mahallesi – Mustafa Keleş 10- Avşar Mahallesi – Vehbi Erdoğan 11- Büyükaşlama Mahallesi – Kasım Asma 12- Bağlar Mahallesi – Ahmet Aran 13- Bakkalbaşı Mahallesi -Osman Akbaş 14- Balçıkhisar Mahallesi – Bahattin Şahin 15-Baraj Mahallesi – Muttalip Öksüz 16- Bardakçı Mahallesi – Sait Tutumlu 17-Beylerce Mahallesi – Necmettin Dursun 18- Cicek Mahallesi Mustafa Yılmaz 19 Cumhuriyet Mahallesi – Mehmet Karadağ 20- Çaybaşı Mahallesi – Ömer Tozdan 21- Çukurkavak Mahallesi – Fatih Tok 22- Dedemoğlu Mahallesi – Mevlüt Filikçi 23- Dinek Mahallesi – Recai Demirci 24- Dineksaray Mahallesi – Rıfat Yıldız 25- Dinlendik Mahallesi – Hasan Çekirdek 26- Doğanlı Mahallesi – Mustafa Şahin 27 – Erentepe Mahallesi Ergün Kızıl 28- Fethiye Mahallesi – İsa Temiz 29- Gökhüyük Mahallesi – Yaşar Dur 30- Güvercinlik Mahallesi – Adem Şen 31- Hürriyet Mahallesi – Muammer Altuntaş 32 – İçeriçumra Mahallesi – Ali Danış, Ahmet Sayaner, Metin Sönmez 33- İnli Mahallesi – Veli Kınalı 34- İstiklal Mahallesi – Ali Yörük 35- İzzetbey Mahallesi – Mehmet Eser 36- Türkmen Karahüyük Mahallesi – Zeki Şap 37- Karkın Mahallesi – Mehmet Akbulut – İsmail Okcebe 38- Kuzucu Mahallesi – Ünal Alcan 39- Küçükköy Mahallesi – Ali Küçükavcılar 40- Meydan Mahallesi – Veli Yetişen 41- Okçu Mahallesi – Mustafa Demirci 42 Seçme Mahallesi – Salim Sayar 43- Sürgüç Mahallesi – Rafet Kurnaz 44- T.Camili Mahallesi – Nasır Türkoğlu 45- Tahtalı Mahallesi Durmuş Ucar 46- Taşagıl Mahallesi – Kemal Başarıkan 47- Uzunkuyu Mahallesi – Bayram Büyükeken 48- Üçhüyük Mahallesi – Adem Biçiçi 49- Ürünlü Mahallesi – Şadi Çelik 50- Y.Camili Mahallesi – Ali Şen 51- Yeni Mahallesi – Mehmet Ertaş 52- Yenidoğan Mahallesi – Süleyman Ceran 53- Yenisu Mahallesi – Süleyman Sakarya.