ÇUMRA’DA ÇOCUK GÖZÜYLE PANDEMİDE RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Çumra Belediyesi çocuklar için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarının görsel sanatlar yoluyla ifade edileceği ” Çocuk Gözüyle Pandemide Resim Yarışmasında” dereceye girenlere ödülleri verildi.

Pandemi döneminde farkındalık oluşturmak adına Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği düzenlenen Çumra ‘da ” Çocuk Gözüyle Pandemide Resim Yarışması” etkinliğinde dereceye girenlere ödüllerini Çumra Belediye Başkanı Recep Candan verdi.

Yarışmada değerlendirmeler sonucunda birinciliği Münevver Çakmak, ikinciliği Semanur Özbay ve üçüncülüğü ise Rukiye Simge Yulafçı aldı.

Yarışmada ödül olarak birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüyede 250 liralık hediye çeki verildi. Ayrıca dereceye girenlerin dışında beğenilen fotoğrafların sahiplerinede akıllı bileklik hediye edildi. Yarışmada resimlerin değerlendirilmesinde görev alan öğretmenler arasında ; Serkan Dilek, İnci Sarıçıçek, Zeynep Gürbüz ve Suna Türkan yer aldı.

Sultan Abdülhamit Han Bilgehane binasında pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen ödül törenine resim yarışmasına dereceye giren katılımcılar ve aileleri katıldı. Resim yarışmasında dereceye girenler adına konuşma yapan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; ” Minik elleri ve usta kalemleri ile pandemi dönemini hikayelerle resimlerine yansıtarak yarışmamıza katkı sunan yavrularımızı tebrik ediyorum. Böylesine zor bir dönemde; hem belediyemizin, hem sağlık çalışanlarının ve hem de diğer kamu çalışanlarının salgınla mücadelesini çocuk masumiyeti ve hayal gücü ile yoğurarak bizlere sundular. Salgın nedeni ile evde kalan çocuklarımıza da bu yarışma bir nebze moral oldu. Katkılarından ve heyecanlarından dolayı sevgili çocuklarımıza, ailelerine ve yarışmamızda görev alan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.