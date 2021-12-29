Çumra’da Haydi Konuş Bakalım Münazara Finali Yapıldı

Medeniyet Okulu projesi kapsamında liseler arasında Haydi Konuş Bakalım münazara yarışması yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Medeniyet Okulu projesi kapsamında düzenlenen ‘Haydi Bil Bakalım’ münazara yarışmasının finali yapıldı. Final etabı Çumra Anadolu Lisesi ve Karkın Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası Çumra Anadolu Lisesi yarışmanın galibi oldu.

Konya’da düzenlenecek olan, ilçeler arası yarışmalarda Çumra’yı temsil edecek Çumra Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik eden Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “Öğrencilerimize sonuna kadar güveniyorum.” dedi.