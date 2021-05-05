ÇUMRA’DA İMAR REVİZYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra’nın yıllardır sorunu olan imar probleminin çözümü ile ilgili önemli bir duyuru ile müjdeyi verdi. Çumra’da imara yönelik tıkanıklığın aşılması adına iki yıllık yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Candan; “ Tüm Çumralı hemşehrilerimizin özellikle ve ivedilikle beklediği, ilçemizin önemli bir kısmını içine alan imar revizyonu çalışmamızda sona geldik.” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra’da imar revizyonu çalışmalarında yaşanan yeni gelişmelere dair yaptığı duyuruda; “Çalıştık, çabaladık ve ilçemizde imar sorununu çözüme kavuşturmak anlamında çok şükür sona geldik. Belediye Meclisimizin 03.02.2021 tarih ve 10 sayılı kararıyla uygun görülen; Büyükşehir Belediyesinin 12.03.2021 tarih ve 201 sayılı kararıyla onaylanan Çumra Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 30 gün süreyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi 3. katında yer alan ilan panosu ile dijital ekranda(TV) ve Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde(imar planlama portalı / kbs.konya.bel.tr), Belediyemiz internet sitesinde (www.cumra.bel.tr) ve Belediyemiz 2. Katında yer alan İlan Panosunda eş zamanlı olarak 30.04.2021 tarihinde halkın tetkik ve görüşlerine çıkarılmıştır. İlçemize hayırlı olsun…” ifadelerini kullandı.

A.ARAN