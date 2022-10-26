ÇUMRA’DA İSTİŞARE BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan istişare buluşmalarına devam ediyor.

Çumra Belediyesi İstişare Buluşmaları çerçevesinde ilçenin farklı mahallelerinde programlar düzenliyor. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan istişare buluşmaları kapsamında; Çukurkavak, Tahtalı, Afşar, Çiçek ve Dinek mahallelerini ziyaret ederek mahalle halkı ile buluştu. Mahalle halkının taleplerini dinleyen Başkan Candan, 2023 yatırım programı hazırlıkları için yapılacak çalışmalar hakkında da notlarını aldı. Candan ‘İstişare Buluşmaları’ etkinliklerinin Çumra’nın farklı mahallelerinde devam edeceğini söyledi.

İstişare Buluşmaları’nın Çumra’da yatırımların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi adına önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade eden Başkan Candan; “Göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve projeler, yapacağımız hizmetler ile ilgili hemşehrilerimize bilgiler vererek görüş alışverişinde bulunduk. Bu buluşmalar hemşehrilerimiz ile istişarelerimizi güçlendirmek ve onların taleplerini yerine getirmek anlamında çok kıymetli…

Çumra’da hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkânı seferber ederek, birlikte karar verip, ilçemizi birlikte yöneteceğiz’’ dedi.

Mahalle ziyaretlerinde Çumra Belediye Başkanı Recep Candan’a; AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, AK Parti Çumra Gençlik Kolları Başkanı

Halil İbrahim Gözüaçık, AK Parti Çumra İlçe teşkilatı yönetimi, Çumra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleri eşlik etti.

F.ÖZKAN