ÇUMRA’DA KAR MESAİSİ

Çumra’da ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çumra Belediyesi, buzlanmaya karşı gereken önlemleri alarak vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yoğun çaba harcadı.

Çumra Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte yolların kapanmaması ve buzlanmaya karşı gece gündüz tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına yoğun çaba sarf ediyor. İlçe merkezinde ve merkeze uzak mahallerde ulaşımın kapanmaması için seferber olan belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, sürdürülen çalışmaları yakından takip etti.

Çumra’da belediyenin devam eden yoğun kar mesaisi hakkında açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, ilçede kimsenin zorluk yaşamaması için seferber olduklarını belirtti. Candan açıklamasında; “Pazar günü başlayan kar yağışı sonrası ekiplerimiz bu zamana kadar özveriyle çalışmalarına devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

A.ARAN